(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti di ciascuno. Un partito che si apre, partendo dai giovani. Non un nuovo segretario ma un nuovo Pd. Condivido totalmente quel che ha detto Enricooggi all'Assemblea che lo ha eletto. E penso che questoimpegninoi a. Per tornare a vincere. Buon lavoro Segretario!". Ad affermarlo, in un post su Facebook, è l'esponente del Pd e sottosegretario allo Sviluppo Economico, Anna

Advertising

TV7Benevento : Pd: Ascani, 'programma Letta impegna tutti noi a cambiare passo insieme'... -

Ultime Notizie dalla rete : Ascani programma

Il Tempo

... Valentina Cuppi, Deborah Serracchiani e Anna. "Ho dormito come il principe di Condé"/ ... di Niccolò Magnani) ILDELL'ASSEMBLEA Oggi è il grande giorno per i dem: alle ore 9.30 ...... di impegnarsi a far proprie le proposte dicontenute nei seguenti punti: dichiarare ... Ugo Spicocchi (Csen), Giacomo Mattioli (Csi), Vincenzo(Opes), Giorgi Brunacci (Asi) e Gaetano ...Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Progressisti nei valori, riformisti nel metodo, radicali nei comportamenti di ciascuno. Un partito che si apre, partendo dai giovani. Non un nuovo segretario ma un nuovo P ...Il programma dell'assemblea Dopo l'intervento della presidente ... che arrivano dalle aree Zingaretti, Franceschini, Orlando, Ascani Delrio e Martina. L'assemblea dem è composta da circa mille ...