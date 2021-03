Parma-Roma 2-0, le pagelle di CalcioWeb: impresa per D’Aversa, è ancora in corsa per la salvezza (Di domenica 14 marzo 2021) Il Parma crede ancora nella salvezza nonostante il distacco in classifica, la prestazione della Roma non è stata all’altezza ed il club giallorosso non si è confermato dopo la bellissima partita in Europa League, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi si sono dimostrati in difficoltà dal punto di vista fisico, il Parma invece ha giocato con coraggio ed i frutti si sono visti già dai primi minuti. La partita si sblocca dopo 9 minuti, è l’attaccante Mihaila a siglare la rete del vantaggio. La squadra di Fonseca ci prova, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa è Hernani su calcio di rigore a chiudere i conti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce sul risultato di 2-0. Il Parma ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 marzo 2021) Ilcredenellanonostante il distacco in classifica, la prestazione dellanon è stata all’altezza ed il club giallorosso non si è confermato dopo la bellissima partita in Europa League, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. I giallorossi si sono dimostrati in difficoltà dal punto di vista fisico, ilinvece ha giocato con coraggio ed i frutti si sono visti già dai primi minuti. La partita si sblocca dopo 9 minuti, è l’attaccante Mihaila a siglare la rete del vantaggio. La squadra di Fonseca ci prova, ma non riesce a concretizzare. Nella ripresa è Hernani su calcio di rigore a chiudere i conti. Nel finale il risultato non cambia più, finisce sul risultato di 2-0. Il...

