Multe, denunce per droga e chiusura per un locale (Di domenica 14 marzo 2021) Torino, sorpresi in cinquantanove a bere in un bar. La Polizia serra i controlli sulle norme anti covid e interviene anche a feste private Torino: sorpresi in cinquantanove a bere nel bar su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) Torino, sorpresi in cinquantanove a bere in un bar. La Polizia serra i controlli sulle norme anti covid e interviene anche a feste private Torino: sorpresi in cinquantanove a bere nel bar su Notizie.it.

Advertising

franzulli77 : RT @Gianmar26145917: #TG1, dati del #Viminale su un anno di #COVID19: 47milioni di controlli, 606mila multe, 3900 denunce per violazione de… - achene_paolo : RT @Gianmar26145917: #TG1, dati del #Viminale su un anno di #COVID19: 47milioni di controlli, 606mila multe, 3900 denunce per violazione de… - Loris11027679 : RT @Gianmar26145917: #TG1, dati del #Viminale su un anno di #COVID19: 47milioni di controlli, 606mila multe, 3900 denunce per violazione de… - NadiaDeMarchi : RT @Gianmar26145917: #TG1, dati del #Viminale su un anno di #COVID19: 47milioni di controlli, 606mila multe, 3900 denunce per violazione de… - Toni03890305 : RT @Gianmar26145917: #TG1, dati del #Viminale su un anno di #COVID19: 47milioni di controlli, 606mila multe, 3900 denunce per violazione de… -