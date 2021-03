Milano: ancora feste in casa e assembramenti, 70 multe e anche un arresto (Di domenica 14 marzo 2021) Milano, 14 mar. (Adnkronos) – Proseguono le feste in casa e gli assembramenti a Milano e nell’hinterland, che i carabinieri cercano di arginare. Ieri pomeriggio, in via Costa, alcuni vicini hanno chiamato il 112: c’era una festa con 27 persone in un appartamento affittato a un 22 enne. I ragazzi, tutti tra i 23 e i 28 anni, sono stati identificati e multati. Nella notte, alle 2.30 festa in casa anche in via Cesare Correnti con nove universitari di circa 20 anni. Mentre i militari li stavano identificando, un 30enne che si era nascosto sotto il letto, ubriaco, si è improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni, tanto da rendere necessario immobilizzarlo: il ragazzo è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ... Leggi su ildenaro (Di domenica 14 marzo 2021), 14 mar. (Adnkronos) – Proseguono leine glie nell’hinterland, che i carabinieri cercano di arginare. Ieri pomeriggio, in via Costa, alcuni vicini hanno chiamato il 112: c’era una festa con 27 persone in un appartamento affittato a un 22 enne. I ragazzi, tutti tra i 23 e i 28 anni, sono stati identificati e multati. Nella notte, alle 2.30 festa inin via Cesare Correnti con nove universitari di circa 20 anni. Mentre i militari li stavano identificando, un 30enne che si era nascosto sotto il letto, ubriaco, si è improvvisamente scagliato contro di loro, colpendoli con calci e pugni, tanto da rendere necessario immobilizzarlo: il ragazzo è stato arrestato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni ...

