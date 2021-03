LIVE Brescia-Olimpia Milano 13-24, Serie A basket in DIRETTA: ospiti già in fuga dopo il primo quarto di gioco (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-29 Ora le due squadre si scambiano la cortesia: tripla di Brescia con Sacchetti, canestro da dentro l’area di Rodrigue. Si torna a undici punti di differenza. 15-27 Il secondo periodo si apre con la tripla di Punter e il canestro da due di Vitali. COMINCIA IL SECONDO quarto. Ora una breve pausa. FINISCE IL primo quarto: Brescia-Olimpia Milano 13-24. 13-24 Ancora lo spagnolo: Milano incontenibile al momento per gli uomini di Buscaglia. 13-22 Triiiiipla di Rodriguez: Milano va sul +9! 13-19 Crawford risveglia Brescia con un canestro dal cuore dell’area. 11-19 Biligha, Biligha: è scatenato! Altri 4 punti sul tabellino del match per lui. 11-15 ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-29 Ora le due squadre si scambiano la cortesia: tripla dicon Sacchetti, canestro da dentro l’area di Rodrigue. Si torna a undici punti di differenza. 15-27 Il secondo periodo si apre con la tripla di Punter e il canestro da due di Vitali. COMINCIA IL SECONDO. Ora una breve pausa. FINISCE IL13-24. 13-24 Ancora lo spagnolo:incontenibile al momento per gli uomini di Buscaglia. 13-22 Triiiiipla di Rodriguez:va sul +9! 13-19 Crawford risvegliacon un canestro dal cuore dell’area. 11-19 Biligha, Biligha: è scatenato! Altri 4 punti sul tabellino del match per lui. 11-15 ...

Advertising

sportface2016 : #Basket, segui LIVE il derby tra la Leonessa #Brescia e l'Olimpia #Milano - zazoomblog : LIVE Brescia-Olimpia Milano 0-0 Serie A basket in DIRETTA: Leonessa contro Scarpette Rosse in un derby lombardo che… - PianetaBasketIT : ?? LIVE LBA - Germani Brescia vs Olimpia Milano senza Datome, diretta testuale - tuttofrosinone : RIVIVI IL LIVE - Frosinone-Brescia 0-1: Ciano e Iemmello si mangiano un gol a porta vuota (a testa), Ndoj al 93' tr… - fabiocavagnera : GAME DAY Brindisi è tornata a -2, e per Ettore Messina è tempo di nuove scelte, anche in ottica italiani -