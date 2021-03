La pandemia cambia il web | è corsa ai domini it

(Di domenica 14 marzo 2021) AGI - Il 28 gennaio del 2020, quasi un mese prima del “paziente uno” di Codogno, qualcuno a Venezia ha registrato vaccinocoronavirus.it. È il primo di 6615.it a tema coronavirus registrati nel corso del 2020. Lo afferma l'OsservatorioCovid-19 del Registro .it, l'anagrafe dei "nomi" a targa italiana. Il numero deiha iniziato a crescere proprio il giorno dopo l'individuazione del primo caso italiano. Il tema coronavirus ha trainato i numeri di Registro .it, che ad aprile e maggio ha avuto un incremento delle registrazioni anno su anno del 44% e del 28%. Il rischio dei cyberattacchi L'Osservatorio monitora lada un altro punto di vista, quello del web. La registrazione dei, infatti, non rappresenta solo un indice dell'attenzione rivolta al coronavirus: tiene ...

trepois : RT @AlessLongo: Una crescita del 30% sul consumo on demand. Lo streaming Spotify ha fatto da padrone. Ma anche le dirette social. Cambia il… - CentroPagina : Da lunedì 15 marzo fino a #Pasqua è stretta sull' #Italia. ??Ecco cosa cambia?? #pandemia #COVID - mauroandra : Dal lavoro alle relazioni sociali, come cambia la vita 'onlife'

Il rischio dei cyberattacchi L'Osservatorio monitora la pandemia da un altro punto di vista, quello del web. La registrazione dei domini, infatti, non rappresenta solo un indice dell'attenzione ...
Vaccino anche per i residenti all'estero rientrati in Italia a causa del covid: dal Giverno arriva il via libera ...