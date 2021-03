Inter | Lautaro | “L’accordo per il rinnovo si trova anche se club è un pò in difficoltà”

(Di domenica 14 marzo 2021) Oggi è stato più che mai decisivo per l'l'attaccanteche a 5' dalla fine all'Olimpico ha trafitto il Torino con un colpo di testa ben assestato. L'argentino ha parlato a Sky Calcio Show, descrivendo il peso di questa vittoria: "Pesa tanto perché era una partita difficile, sapevamo che il Torino ha bisogno di punti in classifica e noi dovevamo venire qua per prenderci punti e restare in testa alla classifica.non perfetta? Noi ci alleniamo ogni giorno per fare le cose bene, abbiamo preparato la partita in una maniera diversa, oggi avevamo bisogno del cuore e della testa oltre che della qualità, e abbiamo dimostrato un'altra volta di avere tutti questi valori". Suldel contrattoha spiegato: "Ci stiamo lavorando, l'in questo momento è un po' in ...

...ma che Antonio Sanabria aveva ripreso per un Torino combattivo che si è dovuto arrendere alla 14esima rete diMartinez. I due attaccanti di Antonio Conte sono sempre più decisivi, e l'...Lukaku , 25' Sanabria, 40'Note - Angoli: 8 - 1 per l'. Recupero: 1' e 3'. Ammoniti: Gagliardini per gioco falloso. Parma Roma 2 - 0, rivivi la diretta Tabellino Parma : Sepe, Conti , ...E chissà la notte e l’intera settimana come le avremmo passate se Lautaro non avesse pescato dal cilindro la ... Un fallo che in Italia 10 casi su 10 viene fischiato, ma non all’Inter. Rivedendo bene ...E anche in fase di appoggio, qualche errore di misura di troppo Il Torino sceglie lui da lasciare libero per le azioni offensive ma questo non lo fa distrarre. De Vrij 6. Non c'è ...