E' morto Raoul Casadei, il re del liscio. Aveva 83 anni (Di domenica 14 marzo 2021) E' morto all'età di 83 anni Raoul Casadei. Era ricoverato all`ospedale Maurizio Bufalini di Cesena dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Il re del liscio si era contagiato assieme alla maggior parte dei suoi famigliari. Raoul viveva al "recinto" di Villamarina di Cesenatico insieme alla moglie Pina, ai figli e ai nipoti. Il giorno del ricovero in ospedale, il 2 marzo scorso, era stata proprio la figlia Carolina a parlare delle condizioni del padre, spiegando era stato ricoverato dopo che la saturazione si era abbassata molto. "Anche in considerazione dei suoi 83 anni compiuti il 15 agosto, i medici che sono venuti a casa a fargli l'ecografia ai polmoni e hanno visto che Aveva un po' di polmonite, ci hanno consigliato di ricoverarlo"

