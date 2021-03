Atp Dubai 2021: Nishikori avanti in rimonta, ok Karatsev e Bublik (Di domenica 14 marzo 2021) Sei i match di primo turno andati in scena nella giornata odierna a Dubai, dove è in corso l’Atp 500. Ad aprire le danze è stato Kei Nishikori, che ha ottenuto una convincente vittoria contro il gigante americano Opelka. 3-6 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’ex Top 5, il quale ha commesso appena quattro errori non forzati in oltre un’ora e trenta di gioco. Successo in tre set anche per Chardy, che ha estromesso lo spagnolo Ramos, mentre Karatsev e Bublik sono approdati piuttosto in scioltezza al secondo turno. Il semifinalista degli Australian Open 2021 ha regolato Gerasimov e si è regalato Evans. Il kazako ha invece superato Nishioka e sfiderà Jannik Sinner. Costretto al ritiro Jo-Wilfried Tsonga, che dopo sei games ha alzato bandiera bianca contro Jaziri. Infine, nella sfida tra wild card Popyrin ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Sei i match di primo turno andati in scena nella giornata odierna a, dove è in corso l’Atp 500. Ad aprire le danze è stato Kei, che ha ottenuto una convincente vittoria contro il gigante americano Opelka. 3-6 6-3 6-4 il punteggio in favore dell’ex Top 5, il quale ha commesso appena quattro errori non forzati in oltre un’ora e trenta di gioco. Successo in tre set anche per Chardy, che ha estromesso lo spagnolo Ramos, mentresono approdati piuttosto in scioltezza al secondo turno. Il semifinalista degli Australian Openha regolato Gerasimov e si è regalato Evans. Il kazako ha invece superato Nishioka e sfiderà Jannik Sinner. Costretto al ritiro Jo-Wilfried Tsonga, che dopo sei games ha alzato bandiera bianca contro Jaziri. Infine, nella sfida tra wild card Popyrin ...

