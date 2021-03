A Hong Kong si vive senza libertà (Di domenica 14 marzo 2021) Dalle proteste del 2019 nella città è tutto in bilico. I manifestanti hanno usato la loro rabbia e i loro corpi per chiedere quello che gli era stato promesso: il suffragio universale. Leggi Leggi su internazionale (Di domenica 14 marzo 2021) Dalle proteste del 2019 nella città è tutto in bilico. I manifestanti hanno usato la loro rabbia e i loro corpi per chiedere quello che gli era stato promesso: il suffragio universale. Leggi

Ultime Notizie dalla rete : Hong Kong A Hong Kong si vive senza libertà Hong Kong è tornata sotto controllo cinese da meno di ventiquattro anni. Questo, si direbbe, è stato il tempo massimo di semidemocrazia che la Cina ha potuto tollerare. Quando Hong Kong era una ...

Come cambieranno i rapporti fra Regno Unito e Cina ... lasciando il posto alla diffidenza, mentre si accumulano questioni di attrito come Hong Kong, Xinjiang e Huawei. Il 22 ottobre 2015 è appena scesa la notte. David Cameron si precipita con Xi Jinping ...

A Hong Kong si vive senza libertà - Ilaria Maria Sala Internazionale A Hong Kong si vive senza libertà Dalle proteste del 2019 nella città è tutto in bilico. I manifestanti hanno usato la loro rabbia e i loro corpi per chiedere quello che gli era stato promesso: il suffragio universale. Leggi ...

Hong Kong: l'Area della Grande Baia Guangdong-Hong Kong-Macao offre un “grande palcoscenico” ai giovani di Hong Kong “Per mantenere la prosperità e la stabilità a lungo termine di Hong Kong e Macao, e per agevolare i giovani di Hong Kong e Macao nel loro studio sul continente per l'occupazione e l'imprenditorialità” ...

