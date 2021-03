Zaniolo: «Sogno l’Europa con la Roma. Rientro? A metà aprile farò un test con la Primavera» (Di sabato 13 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Nicolò Zaniolo a margine dell’incontro avuto dal giocatore della Roma con Alessandro Il 31 gennaio 2021 a C’è Posta per Te, Nicolò Zaniolo insieme a sua mamma Francesca hanno incontrato Maurizio, separato, che ha accolto il desiderio della sua compagna Monia, morta un anno prima, di trattare il figlio di lei, Alessandro, Romanista, come se fosse suo. Così avviene, ma le difficoltà sono tante e così, complice la De Filippi, c’è Zaniolo che, oltre a una somma di denaro, gli ha donato un corso d’informatica, un computer e le scarpette con cui ha giocato contro l’Olanda. La Gazzetta dello Sport ha raccolto le parole dei protagonisti di questa vicenda dopo che le luci degli studi televisivi si sono spente. ALESSANDRO – «Siamo rimasti in contatto anche dopo la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 marzo 2021) La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Nicolòa margine dell’incontro avuto dal giocatore dellacon Alessandro Il 31 gennaio 2021 a C’è Posta per Te, Nicolòinsieme a sua mamma Francesca hanno incontrato Maurizio, separato, che ha accolto il desiderio della sua compagna Monia, morta un anno prima, di trattare il figlio di lei, Alessandro,nista, come se fosse suo. Così avviene, ma le difficoltà sono tante e così, complice la De Filippi, c’èche, oltre a una somma di denaro, gli ha donato un corso d’informatica, un computer e le scarpette con cui ha giocato contro l’Olanda. La Gazzetta dello Sport ha raccolto le parole dei protagonisti di questa vicenda dopo che le luci degli studi televisivi si sono spente. ALESSANDRO – «Siamo rimasti in contatto anche dopo la ...

