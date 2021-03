Ultime Notizie Roma del 13-03-2021 ore 08 | 10

(Di sabato 13 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Un buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Italia divisa in due regioni rosse regioni arancioni sono in rosso Lombardia Piemonte Veneto Emiliagna Friuli Venezia Giulia Lazio Puglia Marche Provincia di Trento oltre a Campania e Molise e misure scatteranno al 15 marzo tutte le altre regioni sono arancioni ad eccezione della Sardegna che resta bianca con il nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri diventeranno zone rosse quando sul territorio ci sarà un incidenza superiore a 250 casi per 100.000 abitanti Pasqua sarà comunque zona rossa Nazionale dal 3 al 5 App con i bacini e con le misure adeguate a contenere la nuova Ondata e con l’aiuto di tutti usciremo dell’emergenza questo il messaggio lanciato dal premier Mario Draghi durante una visita al Labdi Fiumicino l’organizzazione Mondiale ...

Ledopo la sospensione di un lotto in Italia e nel mondo Dopo la sospensione di un lotto del vaccino anti covid AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa, l'annuncio dell'invio di ispettori ...'Entrando qui si capisce che ne usciremo'. Per la sua terza uscita pubblica, nel primo pomeriggio di ieri, ha visitato il centro per le vaccinazioni di Fiumicino realizzato dalla Regione Lazio, con la ...Le ultime notizie sul Coronavirus Covid-19 in Italia e nel mondo e i dati di oggi, sabato 13 marzo 2021. Nel bollettino di ieri i contagi sono stati 16.824, con 380 morti. Preoccupa la situazione in m ...Dopo la sospensione di un lotto del vaccino anti covid AstraZeneca in Italia da parte dell'Aifa, l'annuncio dell'invio di ispettori per verificare l'aderenza ai protocolli e l'acquisizione dei campion ...