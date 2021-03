Tripletta di Vlahovic, Fiorentina espugna Benevento per 4-1 (Di sabato 13 marzo 2021) Benevento (ITALPRESS) – Lo scontro diretto per la salvezza della ventisettesima giornata di Serie A è vinto dalla squadra più esperta, forte e con gli obiettivi di inizio stagione più ambiziosi. Vlahovic travolge il Benevento con una Tripletta e trascina la Fiorentina nel 4-1 del Vigorito. Prandelli vede la salvezza più vicina in virtù dei 29 punti in classifica mentre Inzaghi non vince da undici gare. Per invertire la rotta il tecnico sannita dà spazio a Gaich mentre Prandelli si affida a Vlahovic. E la sfida nella sfida tra giovani bomber è stravinta dall'attaccante serbo che nel primo tempo mette a segno tre gol, uno più bello dell'altro. Le prime due reti sono frutto del fiuto del gol del classe 2000: all'8? Ribery dà il via ad un contropiede, Caceres crossa e trova ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021)(ITALPRESS) – Lo scontro diretto per la salvezza della ventisettesima giornata di Serie A è vinto dalla squadra più esperta, forte e con gli obiettivi di inizio stagione più ambiziosi.travolge ilcon unae trascina lanel 4-1 del Vigorito. Prandelli vede la salvezza più vicina in virtù dei 29 punti in classifica mentre Inzaghi non vince da undici gare. Per invertire la rotta il tecnico sannita dà spazio a Gaich mentre Prandelli si affida a. E la sfida nella sfida tra giovani bomber è stravinta dall'attaccante serbo che nel primo tempo mette a segno tre gol, uno più bello dell'altro. Le prime due reti sono frutto del fiuto del gol del classe 2000: all'8? Ribery dà il via ad un contropiede, Caceres crossa e trova ...

Ultime Notizie dalla rete : Tripletta Vlahovic Serie A: super Vlahovic, poker Fiorentina a Benevento Vlahovic travolge il Benevento con una tripletta e trascina la Fiorentina nel 4 - 1 del Vigorito. Prandelli vede la salvezza piu' vicina in virtu' dei 29 punti in classifica mentre Inzaghi non vince ...

Fiorentina, Vlahovic: "Tripletta incredibile. Ribery campione vero" Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Benevento: le sue ...

Tripletta Vlahovic: l’attaccante della Fiorentina come Haaland e Kean Juventus News 24 Calcio, Serie A: Benevento-Fiorentina 1-4 finale Benevento, 13 mar. (LaPresse) - La Fiorentina ha battuto in trasferta il Benevento 4-1 nell'incontro valido per la 27/a giornata di Serie A. Al 'Vigorito' ...

E’ finita al Vigorito. E’ 1-4 tra Benevento e Fiorentina E’ finita al Vigorito. E’ 1-4 tra Benevento e Fiorentina. Un super Dusan Vlahovic trascina i viola che asfaltano i giallorossi. La tripletta di Vlahovic nei primi 45 minuti mette subito la gara sul ...

