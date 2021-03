Sturaro | “Meritavamo più fortuna oggi Sto recuperando una forma fisica accettabile”

(Di sabato 13 marzo 2021) Stefano, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato così ai canali ufficiali del club scaligero dopo il ko col Sassuolo: “di più perché abbiamo avuto il possesso per molto tempo, soprattutto nella ripresa. Abbiamo pagato i pochi errori fatti, anche un po’ dinon ci avrebbe fatto male”. Come va il tuo inserimento all’Hellas Verona? “Io mi sono messo a completa disposizione del mister, della squadra, della società. Piano piano, lavorando tanto, stounae anche un po’ di fiducia. Nel calcio più ti alleni, più giochi e più prendi fiducia. Ho trovato un gruppo fantastico, dei ragazzi che danno sempre l’anima. C’è una squadra che cerca sempre il suo limite, altrimenti fa poca strada. Quanto fatto finora ce ...

... quindi al 22 cambia ancora Juric inserendo Vieira al posto di, risponde Pirlo con McKennie ... come in questa o a Genova, ma ne abbiamo vinta qualcuna che magari non'. Andrea Pirlo ...... nel finale o all'inizio e che non ci hanno permesso di ottenere i punti che. A volte ... la sua squadra ha dimostrato di essere con l'allenatore Verona,: "Trampolino di lancio per la ...Le dichiarazioni del mediano gialloblù dopo la sconfitta contro i neroverdi Stefano Sturaro, centrocampista dell’Hellas Verona, ha parlato al canale mediatico gialloblù dopo la sconfitta contro il Sas ...Queste le dichiarazioni di Stefano Sturaro dopo la sconfitta subita col Sassuolo: “Meritavamo di più perché abbiamo tenuto bene il campo, specie nel secondo tempo. Quei pochi errori che abbiamo commes ...