Scuola, chiudere nidi e materne è feroce e inutile. E getta i genitori nella disperazione (Di sabato 13 marzo 2021) Almeno i nidi. Almeno le materne. L’ho pensato fino all’ultimo, l’ho sperato fino all’ultimo. Non potevo capacitarmi di come un governo, fatto di tante istanze e partiti diversi potesse approvare una misura simile, decisa col decreto del 12 marzo, senza che un solo ministro, un solo sottosegretario, una sola voce insomma si alzasse forte a dire che occorreva preservare i piccolissimi e le loro famiglie. chiudere nidi e materna è un atto feroce e inutile, per due fondamentali motivi (oltre al fatto che non abbiamo nessun dato chiaro sull’incidenza di queste fasce di età nei contagi): il primo è che non esiste alcuna dad per chi va al nido o alla Scuola materna. Di sicuro lavoretti con colla e forbici non si possono fare col tablet, né si può insegnare dallo schermo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) Almeno i. Almeno le. L’ho pensato fino all’ultimo, l’ho sperato fino all’ultimo. Non potevo capacitarmi di come un governo, fatto di tante istanze e partiti diversi potesse approvare una misura simile, decisa col decreto del 12 marzo, senza che un solo ministro, un solo sottosegretario, una sola voce insomma si alzasse forte a dire che occorreva preservare i piccolissimi e le loro famiglie.e materna è un atto, per due fondamentali motivi (oltre al fatto che non abbiamo nessun dato chiaro sull’incidenza di queste fasce di età nei contagi): il primo è che non esiste alcuna dad per chi va al nido o allamaterna. Di sicuro lavoretti con colla e forbici non si possono fare col tablet, né si può insegnare dallo schermo a ...

Ultime Notizie dalla rete : Scuola chiudere Covid - 19, scuole chiuse a Terni - Sindaci in rivolta ... ma dobbiamo continuare a difendere una scuola sicura e mai così importante per i nostri giovani e ...scrive il sindaco di Amelia Laura Pernazza - rimettendo in mano ai Sindaci la decisione se chiudere ...

Aveva una scuola di danza ora un tornio: il sogno distrutto Titolare di una scuola di danza, si ritrova a lavorare in fabbrica in seguito alla crisi attualmente in corso a ... infatti, non si possono chiudere gli occhi di fronte a quella che si presenta come una ...

Covid, Viola: l’ideale sarebbe chiudere la scuola, è luogo a rischio. È l’ultimo sforzo Orizzonte Scuola Zona rossa per Arezzo, Prato e Pistoia Arezzo, Prato e Pistoia in zona rossa insieme ad altri 10 comuni di altre province della Toscana. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Eugenio Giani. "In Toscana zona rossa per tutti i c ...

Toscana zona arancione e lockdown locali, ecco i comuni in zona rossa e le scuole chiuse Firenze, 13 marzo 2021 - La Toscana è in zona arancione, ma scattano i mini lockdown locali con molti comuni che vanno in zona rossa. Il presidente della Regione Giani ha stilato la lista definitiva d ...

