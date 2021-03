San Pio delle Camere | crolla un edificio nel centro storico

Advertising

rtl1025 : ?? Sono morti i due operai di una ditta che stava demolendo un fabbricato nel centro storico di San Pio delle Camere… - magdulka64 : RT @emergenzavvf: ?? Crollo a San Pio delle Camere (AQ): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per il cedimento del tetto e del solaio di u… - CittadinidiTwtt : RT @emergenzavvf: ?? Crollo a San Pio delle Camere (AQ): prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per il cedimento del tetto e del solaio di u… - MPalenzona : RT @CislNazionale: Un fatto grave che ci addolora la morte sul lavoro di due operai a San Pio delle Camere. L’ennesima tragedia che chiama… - CettinaArduino : RT @CislNazionale: Un fatto grave che ci addolora la morte sul lavoro di due operai a San Pio delle Camere. L’ennesima tragedia che chiama… -

Ultime Notizie dalla rete : San Pio

E' accaduto adelle Camere. Al momento del cedimento erano in corso dei lavori di ristrutturazione Intervento dei vigili del fuoco dalle 16 di oggi adelle Camere (AQ) per il crollo del tetto e del ...Due operai sono stati travolti dalle macerie di un edificio nell'Aquilano, nel corso della demolizione di uno stabile danneggiato dal terremoto del 2009 .I due lavoratori stavano operando la demolizione dello stabile di San Pio delle Camere, provincia de L'Aquila, danneggiato dal sisma ...Nelle scorse ore si è verificato il crollo di un edificio a San Pio delle Camere, in provincia de L'Aquila. Morti i due operai travolti.