Precompilata 2021, slitta al 10 maggio (Di sabato 13 marzo 2021) slitta la Precompilata 2021. L'Agenzia delle Entrate la metterà a disposizione dei cittadini il 10 maggio 2021 anziché il 30 aprile. Il ministero dell'Economia comunica, inoltre, che verranno differiti al 31 marzo 2021 i termini di trasmissione telematica della Certificazione unica all'Agenzia delle Entrate e di consegna della stessa agli interessati. La medesima proroga al 31 marzo 2021 sarà prevista anche per l'invio da parte degli enti esterni (banche, assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, università, asili nido, veterinari, ecc.) all'amministrazione finanziaria dei dati utili per la predisposizione della dichiarazione Precompilata. Il ministero dell'Economia comunica, inoltre, che nel decreto Sostegni verrà prevista ...

Precompilata 2021, slitta al 10 maggio Il rinvio dell'Agenzia delle Entrate Slitta la precompilata 2021 . L'Agenzia delle Entrate la metterà a disposizione dei cittadini il 10 maggio 2021 anziché il 30 aprile. Il ministero dell'Economia comunica, inoltre, che verranno differiti al 31 ...

Dichiarazione dei redditi precompilata: ecco quando sarà disponibile Quindi in virtù di questo slittamento, l'Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio 2021 , anziché il 30 aprile".

Scadenze fiscali prorogate: la Certificazione unica si potrà inviare fino al 31 marzo. E slitta a fine maggio la dichiarazione precompilata Il Tesoro annuncia in un "comunicato legge" le misure in arrivo con il decreto Sostegni. Verrà anche prevista la proroga dei termini per la conservazione delle fatture elettroniche relative al 2019

Dichiarazione dei redditi precompilata: ecco quando sarà disponibile Sarà messa a disposizione dei contribuenti solo il 10 maggio. Slitta al 31 marzo il termine per la consegna della 'Certidficazione unica' ...

