Parigi-Nizza 2021, Gino Mader: “Dopo l’arrivo stavo per piangere. Devo dire bravo a Roglic, ma la prossima volta sarò più forte” (Di sabato 13 marzo 2021) Il giovane elvetico Gino Mader (Bahrain Victorious) oggi ha sfiorato il successo nella tappa regina della Parigi-Nizza 2021, la quale si concludeva in vetta all’erta di Valdeblore la Colmiane. A 100 metri dal traguardo, lo svizzero già pregustava il trionfo, ma alle sue spalle è comparso il leader della classifica generale Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che lo ha superato a un passo dal traguardo. Il gesto di Roglic ha scatenato le polemiche, ma lo stesso Mader, durante l’intervista rilasciata a fine tappa, ha voluto metterci una pietra sopra. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Cyclism’Actu: “Al termine della tappa stavo per piangere. Ma, alla fine, Devo essere contento per la grande prestazione che ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) Il giovane elvetico(Bahrain Victorious) oggi ha sfiorato il successo nella tappa regina della, la quale si concludeva in vetta all’erta di Valdeblore la Colmiane. A 100 metri dal traguardo, lo svizzero già pregustava il trionfo, ma alle sue spalle è comparso il leader della classifica generale Primoz(Jumbo-Visma) che lo ha superato a un passo dal traguardo. Il gesto diha scatenato le polemiche, ma lo stesso, durante l’intervista rilasciata a fine tappa, ha voluto metterci una pietra sopra. Queste le sue dichiarazioni rilasciate a Cyclism’Actu: “Al termine della tappaper. Ma, alla fine,essere contento per la grande prestazione che ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - napolimagazine : Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic - apetrazzuolo : Ciclismo: Parigi-Nizza, terzo successo in quattro giorni per Roglic -