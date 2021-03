Luna Rossa, l’equilibrio continua: 3 a 3 nella finale di America’s Cup (Di sabato 13 marzo 2021) C’è un modo di dire molto utilizzato nel golfo di Hauraki: «Se non ti piace il vento che c’è ora, aspetta dieci minuti». E questa volta il «salto» ha favorito i padroni di casa, che, dopo aver perso la prima regata, sarebbero entrati in crisi se Luna Rossa fosse riuscita a fare il break lungo. In gara-5 Team Prada Pirelli entra in campo gara da destra (ormai considerato il lato debole), ma Jimmy Spithill ha fatto bene i compiti a casa e stavolta riesce a spuntarla attraversando per primo lo start. Avanti, Luna Rossa fa quello che deve, marca sempre gli avversari e gestisce, andando a vincere senza mai tremare. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 marzo 2021) C’è un modo di dire molto utilizzato nel golfo di Hauraki: «Se non ti piace il vento che c’è ora, aspetta dieci minuti». E questa volta il «salto» ha favorito i padroni di casa, che, dopo aver perso la prima regata, sarebbero entrati in crisi se Luna Rossa fosse riuscita a fare il break lungo. In gara-5 Team Prada Pirelli entra in campo gara da destra (ormai considerato il lato debole), ma Jimmy Spithill ha fatto bene i compiti a casa e stavolta riesce a spuntarla attraversando per primo lo start. Avanti, Luna Rossa fa quello che deve, marca sempre gli avversari e gestisce, andando a vincere senza mai tremare.

