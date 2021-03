LIVE F1, Test Bahrain in DIRETTA: si pensa alla simulazione di passo gara, Leclerc e Perez su tempi simili (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.08 Valtteri Bottas fa segnare il 12° tempo in 1:36.105 a 3.890 dalla vetta 14.05 Valtteri Bottas si lancia per il primo giro con le hard, ma sbaglia in curva 11 e finisce fuori pista. La Mercedes appare lontana parente dalla astronave che tutti aspettavamo… 14.02 Valtteri Bottas, finalmente, dà il via alla sua giornata! Vedremo come si svilupperà il lavoro della W12 14.00 AGGIORNAMENTO tempi A 3 ORE Dalla FINE DEL DAY-2 1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 18 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 13 3 Sergio Perez Red Bull Racing+0.263 14 4 Nicholas LATIFI Williams+0.326 12 5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.469 116 Carlos SAINZ Ferrari+0.857 12 7 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 12 8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.08 Valtteri Bottas fa segnare il 12° tempo in 1:36.105 a 3.890 dvetta 14.05 Valtteri Bottas si lancia per il primo giro con le hard, ma sbaglia in curva 11 e finisce fuori pista. La Mercedes appare lontana parente dastronave che tutti aspettavamo… 14.02 Valtteri Bottas, finalmente, dà il viasua giornata! Vedremo come si svilupperà il lavoro della W12 14.00 AGGIORNAMENTOA 3 ORE DFINE DEL DAY-2 1 Daniel RICCIARDO McLaren1:32.215 18 2 Fernando ALONSO Alpine+0.124 13 3 SergioRed Bull Racing+0.263 14 4 Nicholas LATIFI Williams+0.326 12 5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.469 116 Carlos SAINZ Ferrari+0.857 12 7 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+0.886 12 8 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo ...

