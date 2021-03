Letta conferma la linea Zinga: verso l’alleanza con i 5 Stelle (Di sabato 13 marzo 2021) Enrico Letta si prepara ad essere eletto nuovo segretario del Pd. Dopo aver sciolto la riserva, l’elezione è prevista per domani, nel corso dell’assemblea nazionale del partito. Secondo quanto riporta un retroscena di Repubblica a firma di Giovanna Vitale, sarebbe stato il pressing del premier Mario Draghi a convincere Letta ad accettare l’incarico. Il presidente del Consiglio, infatti, avrebbe chiamato Letta per spiegargli la necessità di avere un Pd più forte, coeso e pronto ad affrontare le sfide della lotta alla pandemia. Solo Letta, a parere di Draghi, può fare da “stabilizzatore”, uno scenario che noi di TPI avevamo già preannunciato in un retroscena a firma di Marco Antonellis. Letta, quindi, non se la sarebbe sentita di tirarsi indietro di fronte all’esplicita richiesta di Draghi. Il nuovo ... Leggi su tpi (Di sabato 13 marzo 2021) Enricosi prepara ad essere eletto nuovo segretario del Pd. Dopo aver sciolto la riserva, l’elezione è prevista per domani, nel corso dell’assemblea nazionale del partito. Secondo quanto riporta un retroscena di Repubblica a firma di Giovanna Vitale, sarebbe stato il pressing del premier Mario Draghi a convinceread accettare l’incarico. Il presidente del Consiglio, infatti, avrebbe chiamatoper spiegargli la necessità di avere un Pd più forte, coeso e pronto ad affrontare le sfide della lotta alla pandemia. Solo, a parere di Draghi, può fare da “stabilizzatore”, uno scenario che noi di TPI avevamo già preannunciato in un retroscena a firma di Marco Antonellis., quindi, non se la sarebbe sentita di tirarsi indietro di fronte all’esplicita richiesta di Draghi. Il nuovo ...

