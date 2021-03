Isa e Chia Cafè, l’angolo delle chiacchiere in libertà (13/03/21) (Di sabato 13 marzo 2021) Ben ritrovati all’Isa e Chia Café, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle loro Chiacchiere in libertà. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buone Chiacchiere! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 13 marzo 2021) Ben ritrovati all’Isa eCafé, uno spazio quotidiano dedicato ai nostri affezionati lettori e alle lorocchiere in. Nei commenti a questo post potrete parlare del più e del meno, cazzeggiare, conoscervi e scherzare tra di voi, senza dover spettegolare necessariamente sui gossip del momento. Buonecchiere! L'articolo proviene da Isa e

Advertising

BarbaCarmela : RT @LGrullita: E sotto al post di Isa e chia c è una standing ovation per il ns pedropablo ?????????? buoni ma non fessi #iostoconpier #prelemi - Ghost52572 : @Alyssa55719079 @tutticomemily Isa di Isa e Chia ha già detto che spera che Tz la asfalti ?? - diletss : Come sempre Isa e Chia riportano le parole dette senza allusioni o manipolazioni. Questo è il giornalismo non quell… - RCapruta : RT @LGrullita: E sotto al post di Isa e chia c è una standing ovation per il ns pedropablo ?????????? buoni ma non fessi #iostoconpier #prelemi - pier2020pret : RT @LGrullita: E sotto al post di Isa e chia c è una standing ovation per il ns pedropablo ?????????? buoni ma non fessi #iostoconpier #prelemi -