Giornata contro i disturbi alimentari | un fiocchetto lilla informare

Giornata contro i disturbi alimentari del 15 marzo, un problema delicato che provoca ancora vittime in tutto il mondo

Tra le varie "giornate mondiali" alcune possono sembrare bizzarre, talvolta anche divertenti e che hanno il solo fine di 'riunire' in un unico giorno chi ha un certo carattere e modo di agire. Altre invece sono di tutt'altra natura e hanno il fine di sensibilizzare e informare su temi ben più seri. Tra queste c'è certamente la Giornata Mondiale contro i disturbi alimentari. È chiamata anche Giornata del fiocchetto lilla, simbolo e colore della ricorrenza che vuole discutere e far conoscere un problema che nel mondo riguarda molte persone

Ultime Notizie dalla rete : Giornata contro Bundesliga: alle 15.30 tocca a Bayern e Schalke, alle 18.30 in campo il Borussia Dortmund Commenta per primo Dopo l'anticipo tra Augsburg e Borussia Moenchengladbach continua la giornata 25 di Bundesliga. Alle 15.30 ci sono in programma quattro partite: il Mainz cerca punti salvezza contro il Friburgo, che ha ambizioni europee, discorso valido ancher l'Union Berlino, in casa ...

DIRETTA/ Benevento Fiorentina video streaming tv: la breve storia del match ... sarà una sfida valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato di Serie A . Vietato ... con un solo punto però conquistato nelle ultime 3 sfide contro Udinese, Fiorentina e Parma, evitando ...

Fiocchetto lilla, Legnano aderisce Giornata contro i disturbi del comportamento alimentare LegnanoNews Serie A, Parma-Roma: Paulo Fonseca cambia il volto giallorosso Bella partita quella che vedrà di fronte Parma e Roma, domani alle 15:00, per la 27° giornata di Serie A. La Roma è la squadra contro cui il Parma ha perso più partite in Serie A (33 su 53) e contro ...

Kjaer nella top 11 di Europa League Autore del gol del pareggio contro il Manchester United, il difensore del Milan Simon Kjaer fa parte della top 11 della giornata di Europa League ...

