Gf Vip | Pierpaolo Pretelli dice di Elisabetta Gregoraci dentro la casa “Lei sapeva tutto …”

Leggi su baritalianews

(Di sabato 13 marzo 2021), l’ex gieffino sembra che una volta tornato alla sua vita di tutti i giorni, abbia voluto parlare a cuore aperto delle emozioni e sensazioni vissute all’interno dellapiù spiata d’Italia. Inevitabilmente, l’ex velino di Striscia la notizia, ha parlato died anche della sua attuale fidanzata, Giulia Salemi. In molti lo hanno criticato, per essersi legato subito a Giulia, già dopo qualche giorno dall’uscita didalla, visto che il giovane sembra piuttosto preso da lei. Ma come stanno davvero le cose? A raccontarcelo è stato proprio lui, nel corso di un’intervista., l’ex gieffino parla diNei giorni ...