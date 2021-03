Fonseca: “Mkhitaryan non giocherà. Dzeko o Mayoral? Stanno bene entrambi, ma deciderò domani chi giocherà” (Di sabato 13 marzo 2021) Conferenza stampa appena svolta per Paulo Fonseca, alla vigilia della sfida del Tardini tra la sua Roma e il Parma. Così il tecnico portoghese ha analizzato la sfida: “Ho visto la partita contro la Fiorentina, è stato un risultato importante su un campo difficile e contro un avversario difficile. È una squadra in una situazione difficile difficile, per cui ogni partita deve essere una finale. Sono sicuro che Parma e Roma vogliono vincere perché hanno bisogno di farlo. È sempre difficile giocare a Parma: è una squadra difficile, concreta che esce bene in contropiede. Sarà difficile, ma tutte le gare sono difficile. domani lo sarà, non ho dubbi”. Sulla situazione dei giocatori nella rosa: “Per Cristante vediamo domani. Stiamo giocando tante partite, alcuni giocatori sono più stanchi degli altri, per questo dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 13 marzo 2021) Conferenza stampa appena svolta per Paulo, alla vigilia della sfida del Tardini tra la sua Roma e il Parma. Così il tecnico portoghese ha analizzato la sfida: “Ho visto la partita contro la Fiorentina, è stato un risultato importante su un campo difficile e contro un avversario difficile. È una squadra in una situazione difficile difficile, per cui ogni partita deve essere una finale. Sono sicuro che Parma e Roma vogliono vincere perché hanno bisogno di farlo. È sempre difficile giocare a Parma: è una squadra difficile, concreta che escein contropiede. Sarà difficile, ma tutte le gare sono difficile.lo sarà, non ho dubbi”. Sulla situazione dei giocatori nella rosa: “Per Cristante vediamo. Stiamo giocando tante partite, alcuni giocatori sono più stanchi degli altri, per questo dobbiamo ...

