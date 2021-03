Femminicidio a Napoli | Menna Pari opportunità | “Non bastano più solo le parole”

(Di sabato 13 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ancora un’altra donna è stata ammazzata brutalmente dal compagno. Nonpiùle, occorre una politica reale che metta al primo posto dei suoi obiettivi la questione della violenza di genere”. Lo afferma l’assessore alledel Comune di, Francesca, in relazione all’uccisione di Ornella Pinto per mano del compagno.sottolinea che “vengono stanziati pochi fondi, non c’è un piano strategico nazionale che realmente coinvolga tutti gli aspetti del fenomeno prevedendo finanziamenti importanti per la prevenzione, per il controllo e il contrasto, e così gli enti locali si trovano a combattere con le armi spuntate. Il ritardo nell’approvazione dei ...

TgLa7 : #Femminicidio: colpita con 12 coltellate dal compagno, morta donna a Napoli - Riccardo72R : RT @FilippoTurati5: L'ennesima donna uccisa dal suo 'amorevole' compagno con 10 (DIECI) coltellate. Questa volta è accaduto a Napoli. Non s… - AlessiaAccurso : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - monicabarra29 : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - MarioCasati8 : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… -

Ancora unin Italia. Non si arresta l'insopportabile striscia di sangue che vede le donne come vittime. L'ultima tragedia oggi adove un uomo, Pinotto Iacomino, 43 anni, ha accoltellato ...Ha citofonato alla stazione dei carabinieri di Montegabbione, in provincia di Terni, dicendo di avere "ucciso" la moglie il napoletano di 43 anni accusato di avere colpito con 12 coltellate ala compagna di 40 anni, ferita e poi morta in ospedale. L'uomo al momento è trattenuto in caserma, in attesa che sia sentito dalla procura di Terni alla presenza del magistrato di turno e dei ...Cronaca nazionale Napoli - 13/03/2021 14:08 - Accoltellata per 12 volte. E' morta cosi, a Napoli, Ornella Pinto, 40 anni tra pochi mesi. Ad ucciderla il compagno che dopo l'aggressione prima ...Ancora un brutale femminicidio a Napoli ad opera di chi dovrebbe amare la propria compagna invece di odiarla al punto di ucciderla. Le donne, in questa pandemia, stanno pagando un prezzo altissimo sul ...