Donna uccisa dal compagno a Napoli con 12 coltellate (Di sabato 13 marzo 2021) Napoli, 13 marzo 2021 - È morta dopo qualche ora la giovane che stamani verso le 5 è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli di Napoli in seguito ad un accoltellamento . La paziente, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 13 marzo 2021), 13 marzo 2021 - È morta dopo qualche ora la giovane che stamani verso le 5 è giunta in codice rosso al pronto soccorso del Cardarelli diin seguito ad un accoltellamento . La paziente, ...

lauraboldrini : A dicembre su 101mila posti di lavoro persi, 99mila erano ricoperti da donne. Il gap salariale è fra i peggiori in… - caritas_milano : #8marzo: Servono fatti non fiori In Italia ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Le parole e i fiori non bastano s… - DoroteaSantis : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - tommasosodano : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… - 60diamante : RT @sruotolo1: #femminicidio #napoli Prima di perdere le forze ha chiamato la sorella questa notte. Dopo 12 coltellate inferte dal suo ass… -