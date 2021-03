Daniele Dezi | chi è Orang3 il producer e musicista fidanzato di Gaia Gozzi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 marzo 2021)aka, è uno dei musicisti al fianco di artisti come Coez ed Achille Lauro, oltre ad essere uno dei componenti del duo diFrenetik&ed è anche ildi, vincitrice della scorsa edizione di “Amici”. L’artista di Chega ritorna oggi come ospite nel talent show di Maria De Filippi nella puntata che andrà in onda a partire dalle 14:00 su Canale 5.nasce a Roma ed inizia a suonare il basso in adolescenza per poi diventare un polistrumentista ed entrare nel gruppo Frank Sent Us, nel 2007 dal quale nasceranno successivamente Frenetik¬o duo realizzato con“Frenetik” Mungari. I musicisti iniziano a collaborare con nomi emergenti ...