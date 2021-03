Chiara Ferragni | arriva l’amara confessione | “Ha un glaucoma all’occhio”

Advertising

rtl1025 : ?? Chiara Ferragni sostiene su Instagram il marito Fedez e il Codacons annuncia che 'chiederà alla Rai di avere tutt… - rtl1025 : ?? Le polemiche sull'appello social al voto di Chiara Ferragni? 'È normale che la moglie di Fedez lo supporti, e se… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni ha lanciato un appello a 23 milioni di follower dei Ferragnez a votare Fedez a #Sanremo2021. Il Cod… - vogue_italia : La maglia a costine di seta sarà il salva look della primavera? - ccstantz : Ma pure voi questi giorni aprite ig per capire se Chiara Ferragni ha partorito? #ferragnez -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

il dolore segreto a pochi giorni dal parto: ' Ha un glaucoma all'occhio, speriamo la situazione non peggiori... '. Tra poco, l'imprenditrice digitale diventerà una mamma bis.e Fedez sono in attesa della loro 'Baby V', che potrebbe nascere a giorni. Ma proprio in un momento così particolare, l'influencer sta affrontando un problema doloroso. Leggi anche > ...ha aggiornato i fan sull'imminente parto. Nelle storie di Instagram ha raccontato l'esito della sua ultima visita. Parte il conto alla rovescia in casa Ferragnez . Il pancione di ...Chiara Ferragni, il dolore segreto a pochi giorni dal parto: «Ha un glaucoma all'occhio, speriamo la situazione non peggiori...». Tra poco, l'imprenditrice ...Chiara Ferragni, arriva l'amara confessione da parte della celebre infleuncer: l'annuncio preoccupa i suoi tantissimi fan ...