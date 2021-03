Cerro Maggiore, il centro commerciale “Move In” diventa un hub vaccinale (Di sabato 13 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il centro commerciale “Move In” di Cerro Maggiore, che è anche sede di un multisala della catena “The Space”, cambia volto temporaneamente e verrà riconvertito in un hub vaccinale. Si tratta al momento della prima struttura in Lombardia realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, ma non è da escludere assolutamente la possibilità che nelle tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 13 marzo 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color IlIn” di, che è anche sede di un multisala della catena “The Space”, cambia volto temporaneamente e verrà riconvertito in un hub. Si tratta al momento della prima struttura in Lombardia realizzata in collaborazione tra pubblico e privato, ma non è da escludere assolutamente la possibilità che nelle tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Ultime Notizie dalla rete : Cerro Maggiore Covid: nel milanese hub vaccinale in un centro commerciale Nel milanese, a Cerro Maggiore, ci si vaccinerà anche in un centro commerciale, il 'Move In', che è anche sede di un cinema multisala della catena The Space. Il nuovo hub vaccinale - a pochi metri da un'uscita ...

Nuovo hub vaccinale al Move In: tutto pronto per l'inaugurazione Nuovo hub vaccinale al Move In di Cerro Maggiore: taglio del nastro lunedì 15 marzo 2021. Nuovo hub vaccinale al Move In L'inaugurazione avverrà lunedì 15 marzo 2021 alla presenza del sindaco Nuccia Berra e del Presidente della ...

Fontana inaugurerà lunedì mattina il nuovo centro vaccinazioni al Move In di Cerro Maggiore LegnanoNews Lunedì si inaugura l’Hub vaccinale al Move in Verrà inaugurato lunedì 15 marzo dal sindaco Nuccia Berra e dal Presidente regionale Attilio Fontana alle ore 9 il nuovo Hub ...

Casale Corte Cerro: tante le donazioni degli Alpini nel 2020 CASALE CORTE CERRO -13-03-2021 -- Il consiglio direttivo del gruppo ANA di Casale Corte Cerro ha presentato la relazione sulle attività del 2020. A causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 mol ...

