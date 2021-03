Cecilia Rodriguez mostra la nuova collezione, i fan notano un dettaglio bollente (Di sabato 13 marzo 2021) Cecilia Rodriguez ha scatenato la passione dei fan con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno infiammato il web La showgirl argentina ha scatenato la passione dei follower con una serie di scatti bollenti su Instagram che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche. La sorella di Belen è un personaggio amatissimo e seguitissimo. Il suo successo è certificato non solo dalle sue apparizioni televisive, ma da qualche tempo anche su quelle sui social. Non è infatti la prima volta che riesce a catturare le attenzioni anche su Instagram, dove rimane attivissima, con tantissime pubblicazioni che ne esaltano le doti fisiche. Insieme alla celebre sorella ha creato un marchio di costumi Me Fui che sta andando molto bene sul mercato. Ma come detto la sua presenza sui social resta forte. Nel suo ultimo post è stata ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 marzo 2021)ha scatenato la passione dei fan con un post che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che hanno infiammato il web La showgirl argentina ha scatenato la passione dei follower con una serie di scatti bollenti su Instagram che hanno messo in risalto le sue qualità fisiche. La sorella di Belen è un personaggio amatissimo e seguitissimo. Il suo successo è certificato non solo dalle sue apparizioni televisive, ma da qualche tempo anche su quelle sui social. Non è infatti la prima volta che riesce a catturare le attenzioni anche su Instagram, dove rimane attivissima, con tantissime pubblicazioni che ne esaltano le doti fisiche. Insieme alla celebre sorella ha creato un marchio di costumi Me Fui che sta andando molto bene sul mercato. Ma come detto la sua presenza sui social resta forte. Nel suo ultimo post è stata ...

