Cagliari-Juventus | Pirlo | “E’ stata una bella botta | CR7 è deluso Ora serve orgoglio” E su Dybala…

(Di sabato 13 marzo 2021) Parola ad Andrea.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico della, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il, in programma domenica pomeriggio alla Sardegna Arena (fischio d'inizio alle ore 18): dal momento della sua squadra, reduce dall'eliminazione dalla Champions League, alle possibili scelte di formazione. Ma non solo..."La squadra si sta riprendendo, èuna. Ieri ci siamo allenati tutti insieme, domani sarà una partita importante soprattutto dopo l'eliminazione dalla Champions. Ci vorrà grande. Come si riparte? Nella mia carriera ho vissuto parecchie situazioni analoghe, perché ho vinto tanto ma ho anche perso tanto. Domani dobbiamo ripartire perché abbiamo ancora partite di campionato ...

Alla vigilia del ritorno in campionato a, Andrea Pirlo chiede alla Juve di girare pagina ... La nostra stagione non è finita mercoledì, riparte con voglia di dimostrare che siamo la: ...Cosi' il tecnico della, Andrea Pirlo, alla vigilia del match di domani in casa delche arriva dopo la dolorosa eliminazione agli ottavi di Champions contro il Porto. "Ronaldo sta ...