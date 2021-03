Bologna-Sampdoria, Mihajlovic: “Dipenderà da noi. Velasco? Un grande uomo”. E su Ferrero.. (Di sabato 13 marzo 2021) Poche ore e sarà Bologna-Sampdoria.Bologna, Barrow incorona Mihajlovic: “Mi dà sempre consigli, Gasperini non mi capiva”Domani alle ore 12.30 andrà in scena la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Da una parte la compagine emiliana cercherà di riscattare l'insuccesso rimediato contro il Napoli di Rino Gattuso, dall'altra la Sampdoria di Claudio Ranieri proverà a dare una svolta al proprio campionato dopo i due pareggi ottenuti rispettivamente nel derby contro il Genoa e nel match contro il Cagliari di Leonardo Semplici. Il tecnico rossoblu, Sinisa Mihajlovic, ha commentato così la partita in questione nel corso della rituale conferenza stampa."Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 marzo 2021) Poche ore e sarà, Barrow incorona: “Mi dà sempre consigli, Gasperini non mi capiva”Domani alle ore 12.30 andrà in scena la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A. Da una parte la compagine emiliana cercherà di riscattare l'insuccesso rimediato contro il Napoli di Rino Gattuso, dall'altra ladi Claudio Ranieri proverà a dare una svolta al proprio campionato dopo i due pareggi ottenuti rispettivamente nel derby contro il Genoa e nel match contro il Cagliari di Leonardo Semplici. Il tecnico rossoblu, Sinisa, ha commentato così la partita in questione nel corso della rituale conferenza stampa."Il campionato è ancora lungo. Giochiamo partita per partita. Le prossime sono due sfide alla nostra portata, però dobbiamo ...

Advertising

Lucetta88149700 : RT @FMagliaro: E per rispetto pure di Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Spezia, Udinese, Verona, Benev… - bologna_sport : I convocati del #Bologna: torna disponibile tutta la difesa - Mediagol : #Bologna-#Sampdoria, Mihajlovic: 'Dipenderà da noi. Velasco? Un grande uomo'. E su Ferrero.. - bologna_sport : Parla il doppio ex di #Bologna e #Sampdoria - robertoghirelli : RT @FMagliaro: E per rispetto pure di Lazio, Inter, Milan, Atalanta, Fiorentina, Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Spezia, Udinese, Verona, Benev… -