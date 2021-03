Avvocati – Trentini Unaep | grazie a Cartabia per semplificazione esame di Stato

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 marzo 2021) – La riforma dell’diper l’accesso alla professione forense “è una disposizione meritoria e realmente orientata ad inserire nel mondo del lavoro tanti giovani”. Lo afferma in una nota l’avvocato Antonella, presidente dell’Unione NazionaleEnti Pubblici (). “La professione forense era rimasta inizialmente esclusa dalla tutela emergenziale. Sicché l’ultimodisi è svolto nel 2019, nel silenzio di tutti gli attori istituzionali e, laddove non silenti, nell’ostracismo dei più. Anziché prendere atto immediatamente che non vi era la possibilità di svolgere utilmente e in sicurezza gli esami diper l’idoneità alla professione forense, si è temporeggiato, si sono posticipate le prove ordinariamente previste ...