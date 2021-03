Andrea Zelletta, bufera per quello che è successo con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (Di sabato 13 marzo 2021) Andrea Zelletta ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, dove ha parlato anche della diffida che la sua fidanzata, Natalia Paragoni, ha fatto al GF Vip quando sono esplose le voci di un suo presunto tradimento in vacanza, a Capri. Il quinto classificato al reality di Alfonso Signorini ha spiegato che “in quel momento Natalia aveva bisogno di protezione e di me, si è sentita attaccata senza pietà da persone che non conoscevano la verità. Lei ha sofferto molto. È stata una mossa strana e difficile diffidare il Grande Fratello, ma alla fine alla lunga è stata una mossa giusta”. Non solo. Il modello pugliese ha anche parlato di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, che si sono innamorati nella Casa e che ora vivono la loro storia lontano dalle telecamere. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 marzo 2021)ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Casa Chi, dove ha parlato anche della diffida che la sua fidanzata, Natalia Paragoni, ha fatto al GF Vip quando sono esplose le voci di un suo presunto tradimento in vacanza, a Capri. Il quinto classificato al reality di Alfonso Signorini ha spiegato che “in quel momento Natalia aveva bisogno di protezione e di me, si è sentita attaccata senza pietà da persone che non conoscevano la verità. Lei ha sofferto molto. È stata una mossa strana e difficile diffidare il Grande Fratello, ma alla fine alla lunga è stata una mossa giusta”. Non solo. Il modello pugliese ha anche parlato di, che si sono innamorati nella Casa e che ora vivono la loro storia lontano dalle telecamere. ...

