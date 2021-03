Amici: Deddy deluso da Sangiovanni? (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo aver avuto un acceso confronto con Anna Pettinelli, che gli ha ribadito la sua ferma volontà di non mandarlo al serale, Deddy ha avuto un’altra delusione, forse ancora più grave: l’amico Sangiovanni non l’ha inserito nella classifica di coloro che secondo lui dovrebbero andare avanti nel talent. Le classifiche fatte nel corso di queste ultime settimane hanno creato grande scompiglio tra gli allievi della scuola di Amici, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 13 marzo 2021) Dopo aver avuto un acceso confronto con Anna Pettinelli, che gli ha ribadito la sua ferma volontà di non mandarlo al serale,ha avuto un’altra delusione, forse ancora più grave: l’amiconon l’ha inserito nella classifica di coloro che secondo lui dovrebbero andare avanti nel talent. Le classifiche fatte nel corso di queste ultime settimane hanno creato grande scompiglio tra gli allievi della scuola di, Articolo completo: dal blog SoloDonna

Marilaa04 : RT @ilariastilinsk1: Io vado a dormire aspettando la puntata di domani e Deddy io ti aspetto dicci dove sei che abbiamo bisogno di te Buon… - paneetrash : RT @cocoriti_: vi spillo la classifica eliminazioni del serale dopo anni che guardo amici #Amici20 esa ibla martina gaia serena rosa raffa… - onedsaremylife : RT @giuristapazza: La verità è che Deddy è troppo debole caratterialmente per Amici, da peso ai rapporti in casa che spesso sono di circost… - laviniagioioso : Premetto che quest'anno ho seguito Amici pochissimo, quindi non conosco il percorso dei ragazzi. Ma posso dire che… - ilariastilinsk1 : Io vado a dormire aspettando la puntata di domani e Deddy io ti aspetto dicci dove sei che abbiamo bisogno di te Buonanotte Amici #Amici20 -