Amici 20, arriva la decisione definitiva: ora non ci sono più dubbi

Amici 20 E' arrivata la decisione definitiva per il serale: ora non c'è più alcun dubbio. L'ha annunciato Maria De Filippi Giulio Peparini ha diretto per diversi anni il serale di Amici, ma quest'anno il direttore artistico non sarà lui. Nella competizione, che partirà da sabato 20 marzo, ci sarà il francese Stéphane Jarny L'articolo proviene da Inews.it.

