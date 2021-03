Addio a Raoul Casadei: il re del liscio in ospedale per covid 19 (Di sabato 13 marzo 2021) Purtroppo oggi l’ennesima notizia tragica da questo maledetto anno. Ci lascia Raoul Casadei. L’artista è morto poche ore fa in ospedale: vi avevamo raccontato che era stato ricoverato a seguito del contagio da covid 19. Le sue condizioni di salute si sono aggravate e purtroppo non ce l’ha fatta. Il re del liscio ci lascia a 83 anni. Raoul Casadei era ricoverato dal 2 marzo 2021 presso l’ospedale Bufalini di Cesena per covid. La notizia è stata data pochissimi minuti fa al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ultime Notizie Flash. Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 13 marzo 2021) Purtroppo oggi l’ennesima notizia tragica da questo maledetto anno. Ci lascia. L’artista è morto poche ore fa in: vi avevamo raccontato che era stato ricoverato a seguito del contagio da19. Le sue condizioni di salute si sono aggravate e purtroppo non ce l’ha fatta. Il re delci lascia a 83 anni.era ricoverato dal 2 marzo 2021 presso l’Bufalini di Cesena per. La notizia è stata data pochissimi minuti fa al Corriere della sera. L'articolo proviene da Ultime Notizie Flash.

