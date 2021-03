Via libera del Governo alla nuova stretta:?a Pasqua tutta Italia rossa, da lunedì in arancione le regioni oggi in giallo (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’incontro con gli enti locali sarebbe emersa l’indicazione di collocare il paese in zona rossa dal 3 al 5 aprile. Tra le nuove misure atteso anche l’ingresso automatico in zona rossa per quelle regioni in cui per una settimana si va oltre la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Scende soglia Rt per zona rossa, da 1,5 a 1,25. Tiene banco il caso AstraZeneca Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 12 marzo 2021) Nell’incontro con gli enti locali sarebbe emersa l’indicazione di collocare il paese in zonadal 3 al 5 aprile. Tra le nuove misure atteso anche l’ingresso automatico in zonaper quellein cui per una settimana si va oltre la soglia dei 250 positivi ogni 100mila abitanti. Scende soglia Rt per zona, da 1,5 a 1,25. Tiene banco il caso AstraZeneca

Advertising

you_trend : ?? #BREAKING Via libera da parte di @EMA_News al #vaccino Johnson&Johnson per gli over 18: richiederà una sola dose… - Agenzia_Ansa : FLASH | Vaccini: via libera dell'Ema a Johnson & Johnson #ANSA - mitgov : Via libera al commissariamento di 58 opere per un valore di 66 miliardi di euro. Il Ministro Giovannini: “Ora proce… - AnaDono_ : RT @MediasetTgcom24: Via libera del Cdm al decreto con le nuove misure restrittive #Coronavirusitalia - PalladeAtena : RT @paolansuini: Via libera dal Cdm al #DecretoLegge con le nuove misure anti Covid: da lunedì 15 marzo fino al 6 aprile le Regioni che avr… -