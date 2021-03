Vaccino Astrazeneca, morte di Giuseppe Maniscalco: l’autopsia esclude una correlazione (Di venerdì 12 marzo 2021) tra il decesso e la somministrazione JUSTIN TALLIS/AFP via Getty ImagesCome conferma la Procura di Trapani al maresciallo dei carabinieri, Giuseppe Maniscalco, morto a metà febbraio dopo 48 ore dall’iniezione della prima dose del Vaccino Astrazenca è stata somministrata una fiala del lotto ABV2856. La Procura aveva aperto nei giorni scorsi un’inchiesta sulla morte del militare dopo la denuncia da parte della famiglia. Il vice comandante della sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura di Trapani, Giuseppe Maniscalco, aveva accusato un malore dopo due giorni la somministrazione del Vaccino ed era deceduto. Però, secondo, l’autopsia effettuata sul cadavere non sono emerse correlazioni tra la vaccinazione e la ... Leggi su ck12 (Di venerdì 12 marzo 2021) tra il decesso e la somministrazione JUSTIN TALLIS/AFP via Getty ImagesCome conferma la Procura di Trapani al maresciallo dei carabinieri,, morto a metà febbraio dopo 48 ore dall’iniezione della prima dose delAstrazenca è stata somministrata una fiala del lotto ABV2856. La Procura aveva aperto nei giorni scorsi un’inchiesta sulladel militare dopo la denuncia da parte della famiglia. Il vice comandante della sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura di Trapani,, aveva accusato un malore dopo due giorni la somministrazione deled era deceduto. Però, secondo,effettuata sul cadavere non sono emerse correlazioni tra la vaccinazione e la ...

