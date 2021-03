Ultime Notizie Roma del 12-03-2021 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 12 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio dal 15 marzo al 6 aprile le zone Gialle vengono portati in arancione ti rende più tempestivo l’ingresso in area Rossa tutte le regioni che hanno incidenza settimanale superiore a 250 X 100000 verranno inserite nell’area con le più severe è una delle proposte di nuove misure restrittive che il ministro della Salute Roberto Speranza ha presentato alle regioni che potranno individuare quando in arancione aree specifiche da portare in rosso le misure vanno inserite in un decreto che sarà valido e barato dal Consiglio dei Ministri a Pasqua dal 3 al 5 aprile tutta Italia sarà in zona rossa regioni e comuni chiedono di varare il Ristori in contemporanea con le nuove misure Gelmini assicura saremo rapidi anche congedi parentali retroattivi per l’istituto superiore di sanità le ...