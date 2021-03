Terza ondata | sempre peggio | ospedali nel caos e altri 380 morti

(Di venerdì 12 marzo 2021) Sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l'indice di positività è al 7,25%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55). Sono 26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, ...

Sono stati eseguiti 369.636 tamponi, l'indice di positività è al 7,25%. Aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, ora sono 2.914 (+55). Sono 26.824 i contagi da coronavirus in Italia oggi, ...Alla vigilia delle nuove misure di contenimento del virus a seguito delladi contagi, il 37,9% degli italiani addossa la responsabilità al comportamento incosciente di troppi cittadini, il 17,8% alle autorità che non riescono a svolgere un tracciamento adeguato ...La situazione, che in Liguria avevano già sperimentato nell’area tra Ventimiglia e Sanremo anche nei giorni del Festival, è pesante e la cosiddetta “terza ondata”, resa più impetuosa dal virus ...Sono 2.150 i cittadini presenti in provincia di Lecce attualmente Covid positivi. Si avvicina il record dello scorso novembre, quando, in una settimana, i contagi nel Salento arrivarono ad essere 2.45 ...