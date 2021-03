Tardelli sulla Juve | forse non era il caso di lasciare andare Marotta e Allegri

(Di venerdì 12 marzo 2021) Su La Stampa Marcoscrive dell’eliminazione dellantus dalla Champions e dice chiaramente che lantus avrebbe fatto meglio a non cacciare. “È il momento dei bilanci, quello di riflettere sugli errori commessi negli ultimi anni.non era ildi salutare Beppecosì in fretta senza avere un sostituto adeguato. Un dirigente apprezzato a livello nazionale ed internazionale, che sapeva gestire allenatori, giocatori e soprattutto capace a districarsi nei palazzi che contano. Troppo importante etroppo ingombrante. Insomma non andava più bene. E poi, perchéMassimiliano, un allenatore che prendeva decisioni anche ...

