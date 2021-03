Serie B | la Spal delude ancora E Marino resta in discussione

(Di venerdì 12 marzo 2021) Finisce con un pareggio a reti bianche il secondo anticipo della 28a giornata diB trae Virtus Entella. Con il punto di oggi la squadra di Ferrara sale a 42 punti agganciando momentaneamente il Chievo in settima posizione. Per i liguri è il quarto pareggio consecutivo che li costringe a rimanere all’ultimo posto con 21 punti. La posizione di Pasqualesempre delicata, anche se incombe il turno infrasettimanale e lunedì c’è il Pisa. Laaveva individuato in Massimo Rastelli l’eventuale sostituto. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

FERRARA -ed Entella escono dalla sfida del Mazza con solo un punto a testa: lo 0 - 0 non è il risultato che ciascuna delle due formazioni desiderava, ma di sicuro fa più comodo ai liguri che agli ...pericolosa con un colpo di testa di Sala (grande intervento di Borra) e Sernicola, che al 38' colpisce il palo esterno. Nella ripresa l'Entella si rinchiude nella propria area, laattacca ...Gara in crescendo dei biancazzurri che però sbattono sul muro dei liguri La squadra dà tutto ma appare un po’ prevedibile e con peso offensivo relativo.CHIAVARI - La Virtus Entella ottiene il quarto risultato utile di fila, terzo 0-0 consecutivo: dopo aver pareggiato 1-1 in casa col Brescia, ha inanellato tre gare senza reti a Lecce, in casa con l'As ...