Selvaggia Lucarelli: Maria Monsè scuse fasulle? (Di venerdì 12 marzo 2021) Qualche giorno fa uno scatto pubblicato sui social da Maria Monsè aveva sollevato moltissime polemiche. Oggi, così, la showgirl ha cercato di giustificarsi sui suoi social, spiegando come sono andate le cose. Selvaggia Lucarelli, però, non le crede ancora. Una recente foto pubblicata da Maria Monsè sul suo profilo Instagram aveva sollevato intorno alla showgirl un grandissimo polverone. A puntare il dito contro la donna sono stati in Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021) Qualche giorno fa uno scatto pubblicato sui social daaveva sollevato moltissime polemiche. Oggi, così, la showgirl ha cercato di giustificarsi sui suoi social, spiegando come sono andate le cose., però, non le crede ancora. Una recente foto pubblicata dasul suo profilo Instagram aveva sollevato intorno alla showgirl un grandissimo polverone. A puntare il dito contro la donna sono stati in Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

ilfoglio_it : Il paragiornalismo dilaga nei social dove Selvaggia #Lucarelli non solo richiede per sé il vaccino ma stabilisce il… - ilfoglio_it : A proposito di priorità vaccinali e #VaccinoAiGiornalisti. Ieri è andato in scena lo scontro tra il giornalismo sci… - GianluigiNuzzi : Solidarietà’ alla giornalista scientifica Margherita Fronte di Focus @Focus_it e Salvatore Merlo @SalvatoreMerlo de… - LianaCiccina : RT @GianluigiNuzzi: Solidarietà’ alla giornalista scientifica Margherita Fronte di Focus @Focus_it e Salvatore Merlo @SalvatoreMerlo del @i… - moruahd_ : Vorrei ricordare a Selvaggia Lucarelli che è proprio grazie ai giornalisti che abbiamo dovuto vedere le sceneggiate… -