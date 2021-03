Pierpaolo Pretelli su Giulia Salemi: “Sono presissimo da lei” (Di venerdì 12 marzo 2021) A “Casa Chi”, Pierpaolo Pretelli racconta gli ultimi sviluppi sulla storia d’amore con Giulia Salemi. Conclusa l’esperienza del “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi Sono finalmente liberi di viversi la loro storia d’amore, nata nel bunker di Cinecittà, lontani dalle telecamere. I due, molto amati dal popolo del Web, sui social si mostrano L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 12 marzo 2021) A “Casa Chi”,racconta gli ultimi sviluppi sulla storia d’amore con. Conclusa l’esperienza del “Grande Fratello Vip”,finalmente liberi di viversi la loro storia d’amore, nata nel bunker di Cinecittà, lontani dalle telecamere. I due, molto amati dal popolo del Web, sui social si mostrano L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

GocciaNel : RT @eligreg30: “Che sa fare Pierpaolo Pretelli oltre limonare?” PARPIGLIAAAAAAAA ?????????? #gregorelli - _HAPPILY11_ : RT @GiuseppeporroIt: L’inaspettata “replica” di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: web in visibilio con l’hashtag #IoStoConPier #p… - Marty92282940 : RT @roby37023960: Un ringraziamento a Pierpaolo Pretelli per le spillate che ci ha regalato in 24 minuti di intervista #prelemi #iostoconpi… - piccolaprelemi : RT @GiuseppeporroIt: L’inaspettata “replica” di Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: web in visibilio con l’hashtag #IoStoConPier #p… - chiaranacca1 : RT @GiuseppeporroIt: Pierpaolo Pretelli confessa: “Non ho mai detto di essere innamorato di Elisabetta, era una cotta. Giulia? Sono molto i… -