Pd | Letta al Ghetto ‘prima di decidere’ | cita Segre | ‘non siate indifferenti’**

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – "Stamani. Prima di decidere. Al Ghetto di Roma, ricordando le parole di Liliana Segre 'non siate indifferenti'". Lo scrive Enrico Letta su twitter postando un selfie dal Ghetto.

VauroSenesi : #Letta: « Ho il Pd nel cuore... » La mia nuova vignetta, oggi in edicola con Il Fatto #11marzo ??… - Agenzia_Ansa : Enrico Letta arriverà nel pomeriggio a Roma da Parigi. L'ex premier avrà contatti anche con i fedelissimi nelle ult… - petergomezblog : Pd, Enrico Letta rientra a Roma: ultimi contatti prima di sciogliere la riserva sulla candidatura alla segreteria - Ambrogi94340381 : RT @saraosalvatore: Verini ed altri dicono che Letta ha lo spessore giusto per fare il segretario del PD. Non sapevo che lo spessore giusto… - PaolaTacconi : RT @M49liberorso: @EnricoLetta PD Letta M5S Conte Sinistra Unita Schlein È la strada -