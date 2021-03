Pd, i giovani di InOltre promuovono Letta: “È la persona giusta per il Partito Democratico” (Di venerdì 12 marzo 2021) InOltre – Alternativa Progressista: “Letta è la persona giusta per il Pd” “Enrico Letta è la persona giusta per il Pd”: lo afferma l’associazione di giovani militanti del Partito Democratico InOltre-Alternativa Progressista, commentando la decisione dell’ex premier di candidarsi alla guida del Pd. “Enrico Letta è la persona giusta per questa difficile fase che stiamo attraversando. L’attenzione autentica ai giovani dimostrata con la Scuola di Politiche fa ben sperare per riportare al centro dell’agenda tanti temi e domande rimaste inevase per la nostra generazione” si legge in una nota di Giordano Bozzanca, presidente ... Leggi su tpi (Di venerdì 12 marzo 2021)– Alternativa Progressista: “è laper il Pd” “Enricoè laper il Pd”: lo afferma l’associazione dimilitanti del-Alternativa Progressista, commentando la decisione dell’ex premier di candidarsi alla guida del Pd. “Enricoè laper questa difficile fase che stiamo attraversando. L’attenzione autentica aidimostrata con la Scuola di Politiche fa ben sperare per riportare al centro dell’agenda tanti temi e domande rimaste inevase per la nostra generazione” si legge in una nota di Giordano Bozzanca, presidente ...

