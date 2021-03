Pd | Cuppi | ' segretario sarà fino a fine mandato | non esiste un traghettatore'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Domenica c'è l'assemblea, ilo la segretaria che verrà eletto ci porteràalladel, nonun '', o figure simili". Lo ha detto la presidente del PD Valentina, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7. "Letta ha usato poche parole ma chiare e molto di sostanza: ho apprezzato quando ha detto di volere la verità e non l'unanimismo e quando ha detto che vuole confrontarsi con i circoli. Nel PD ci sono diverse aree politico-culturali che devono sapersi confrontare e dialogare. Avere un'idea forte di partito è la base per andare avanti, l'identità deve essere definita da tutti noi, dalla comunità del Partito Democratico", ha spiegato

Alle 15 ci sarà la proclamazione del. Si inizia con la presidenteche informerà l'Assemblea sulle dimissioni dele farà un intervento. Dopodiché l'assemblea verrà sospesa ...Il 5 marzo 2021, Zingaretti si dimette con una lettera formale inviata al presidente dell'Assemblea del Pd, Valentina. L'Assemblea nazionale che dovrà eleggere il nuovoè convocata ...Roma, 12 mar (Adnkronos) - "Domenica c'è l'assemblea, il segretario o la segretaria che verrà eletto ci porterà fino alla fine del mandato, non esiste un 'traghettatore', o figure simili". Lo ha detto ...Alle 12,30 l’ex premier annuncerà via Twitter se accetterà l’incarico di segretario del partito, in sostituzione di Zingaretti. Il messaggio anticipatore dal Ghetto con citazione di Liliana Segre ...