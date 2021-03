Patrizia De Blanck | piccolo incidente | ecco cosa succede ad Avanti Un Altro

(Di venerdì 12 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.De, durante il programma televisivoUn, incorre in un. Scopriamo cos’è successo.Deultimamente l’abbiamo vista come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Quando era in gara tutti i riflettori erano sempre puntati su di lei, possiamo dire che si è conquistata il titolo di protagonista

Gabriele Parpiglia dopo l'editoriale dedicato all'amico Tommaso Zorzi , ha regalato un divertente retroscena con protagonista la ContessaDe, ospite di "Avanti un altro di sera", il programma di Paolo Bonolis che sta per acciuffare la prima serata di Canale 5. Ecco cosa si legge via Giornalettismo.De...GF Vip,Dedelusa da Stefania Orlando: 'Pensa fosse un'amica' OggiDeha rilasciato una lunga intervista sull'ultimo numero del magazine Vero . E in questa occasione la ...Patrizia De Blanck, durante il programma televisivo Avanti Un Altro, incorre in un piccolo incidente. Scopriamo cos'è successo.Ha perso un dente in diretta tv mentre stava per giocare in studio con Bonolis. L'incredibile disavventura della contessa De Blanck ad Avanti un altro.